Accattonaggio molesto al mercato, scatta il Daspo Urbano

Un Daspo urbano di 48 ore e una multa di 200 euro: è questo il provvedimento adottato ieri mattina a Monfalcone dalla Polizia locale nei confronti di un cittadino di nazionalità rumena, sorpreso a praticare accattonaggio molesto nell’area del mercato settimanale del mercoledì, con particolare insistenza verso le persone anziane. L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli regolari svolti dalle forze dell’ordine per garantire sicurezza, ordine pubblico e rispetto delle regole tra i banchi del mercato.

“Daspo per chi fa accattonaggio molesto. Ringrazio la nostra Polizia locale che con continuità effettua l’attività di presidio e controllo della città” – questo il commento del consigliere delegato alla Sicurezza, Anna Maria Cisint, a seguito del provvedimento comminato questa mattina in centro città.

Nelle verifiche settimanali del mercato del mercoledì, effettuate dalla Polizia locale con l’obiettivo di garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza per i cittadini e di assicurare il rispetto delle regole a tutela della leale concorrenza tra le attività commerciali, gli agenti hanno sanzionato un cittadino di nazionalità rumena per accattonaggio molesto, rivolto in particolare alle persone anziane. Nei suoi confronti è stato inoltre applicato il Daspo urbano, con divieto di ritorno nell’area del mercato per 48 ore, come previsto dal D.L. 14/2017 e dal Regolamento di Polizia Urbana. La sanzione amministrativa irrogata ammonta a 200 euro.

“Il mercato deve essere un luogo sicuro e sereno per tutti”.

“Il mercato è un luogo di incontro e socialità molto frequentato, soprattutto dagli anziani – sottolinea l’on. Cisint. Garantire sicurezza, ordine e rispetto delle regole significa tutelare i cittadini e valorizzare una tradizione importante della nostra città. Le nuove disposizioni, introdotte nel 2024 per valorizzare l’aspetto estetico e la qualità complessiva del mercato e le verifiche costanti della Polizia locale servono a tutelare i cittadini e chi lavora correttamente e a garantire condizioni di concorrenza leale tra gli operatori. Il contrasto a comportamenti che generano disagio o insicurezza, come l’accattonaggio molesto sanzionato, è parte integrante dell’azione di tutela degli spazi pubblici. Il mercato deve essere un luogo sicuro e sereno per tutti, in particolare per le persone più anziane e l’intervento odierno dimostra l’attenzione costante dell’Amministrazione nel far rispettare le regole e nel garantire ordine, decoro e sicurezza”.

Nel corso del 2025 sono state comminate nove sanzioni da 600 euro ciascuna a carico di concessionari del mercato che esponevano la merce in modo disordinato e alla rinfusa, in violazione del regolamento comunale.