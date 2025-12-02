Spiagge a Lignano, assegnate le prime due concessioni demaniali

A Lignano aggiudicate le prime due concessioni demaniali.

Assegnate le prime due concessioni demaniali delle sedici andate a gara a inizio estate e riferite alla spiaggia di Sabbiadoro.



Si tratta della concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa individuata dal PUD con il numero 211, assegnata a Mela Gaya di Maffei Enrico e Luca Snc, unico concorrente ammesso a gara. E della concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa individuata dal PUD con il numero 201, assegnata a Somewhere Tours di Baldo Stefano, l’unico soggetto economico ad aver presentato un’offerta.

Entrambe le assegnazioni – fa sapere l’ufficio – sono immediatamente efficaci, essendosi già concluse, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

“Un primo passo verso una spiaggia rinnovata e competitiva”.

“Si tratta di un primo passo significativo verso la realizzazione di un obiettivo di mandato su cui l’Amministrazione ha lavorato fin dall’inizio“, precisa il vicesindaco con delega al demanio, Manuel Massimiliano La Placa, dando notizia delle due assegnazioni.

“In questi tre anni la nostra Amministrazione ha dovuto affrontare un tema complesso, che da decenni era fermo, mettendo a gara ciò che in passato ha vissuto un lungo periodo di proroghe, non più praticabili, assumendoci la responsabilità di avviare un percorso in una materia estremamente delicata e intricata, che però ha come scopo dare a Lignano una spiaggia rinnovata in vista del futuro, in cui i progetti possano portare investimenti e diversificazione dei servizi”.

“Progressivamente – conclude La Placa – verrà data comunicazione anche delle prossime assegnazioni non appena gli uffici avranno terminato l’iter previsto“.