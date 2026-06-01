Un violento nubifragio ha interessato la provincia di Pordenone tra le 14 e le 15 di lunedì 1 giugno, con forti precipitazioni e la grandine che ha imbiancato in modo anomalo la pianura. Il fronte temporalesco si è sviluppato rapidamente, attraversando diverse aree del territorio e colpendo con particolare intensità la zona centrale della provincia. Grandine è caduta a Porcia e Cordenons, con strade, piazze e giatdini apparsi completamente imbiancati dai chicchi che hanno raggiunto la dimensione di una moneta

Il passaggio del fronte temporalesco è stato anticipato da forti raffiche di vento che hanno contribuito a rendere più intensi gli effetti del maltempo. Si segnalano alcuni disagi sul territorio: ombrelloni degli esercizi pubblici caduti a terra e bidoni della raccolta rifiuti spostati sulla carreggiata o sui marciapiedi.