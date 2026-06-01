Patente contestata al calciatore dell’Udinese: il club “Certificata l’autenticità”

Si avvia verso l’archiviazione il procedimento che ha coinvolto il giovane calciatore dell’Udinese Calcio, Idrissa Gueye, dopo il controllo stradale avvenuto lo scorso 30 marzo al valico di Fernetti. Il giocatore, fermato durante un controllo di routine mentre rientrava in Italia alla guida di un’auto, aveva esibito una patente che, secondo i primi accertamenti, era stata inizialmente ritenuta non conforme.

A seguito delle verifiche effettuate dalle autorità, era scattata una denuncia per l’ipotesi di utilizzo di documento falso, con la conseguente apertura di un procedimento penale.

La svolta: patente autentica secondo le autorità senegalesi

La vicenda ha però registrato un nuovo elemento nelle ultime settimane. L’Udinese Calcio ha infatti comunicato di aver ricevuto un’attestazione ufficiale dal Ministero dei Trasporti della Repubblica del Senegal, che certifica l’autenticità della patente di guida in possesso del giocatore. Il documento conferma che la licenza è stata regolarmente conseguita e non risulta soggetta a sospensioni o limitazioni.

Le iniziative legali e la richiesta di archiviazione

Alla luce della certificazione, la difesa ha presentato istanza di archiviazione del procedimento penale presso la Procura di Trieste. Parallelamente, sono stati avviati anche i ricorsi in sede amministrativa contro i verbali emessi a seguito del controllo. Secondo quanto riferito dal club friulano, la documentazione acquisita escluderebbe alla radice l’ipotesi di uso di atto falso, facendo venir meno i presupposti delle contestazioni iniziali.