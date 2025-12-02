Un panettone friulano tra i migliori secondo il Gambero Rosso

C’è anche il Friuli tra i migliori panettoni artigianali dei grandi lievitisti secondo Il Gambero Rosso: è quello del Forno Follador di Pordenone, storico laboratorio artigianale della città, riconosciuto per l’eccellenza e la cura nella lavorazione del panettone classico.

La selezione, firmata da esperti del settore come Eugenio Marini, Indra Galbo, Annalisa Zordan e Mara Nocilla, ha coinvolto trenta panettoni sottoposti a una rigorosa degustazione alla cieca. L’obiettivo? Individuare i maestri lievitisti che, negli ultimi dieci anni, hanno saputo elevare l’artigianalità italiana attraverso grandi lievitati da ricorrenza — pasticceri, panificatori e perfino pizzaioli diventati veri specialisti del lievito madre.

Il panettone Follador: 48 ore di lievitazione e un’anima friulana

Il panettone del Forno Follador, realtà consolidata in via delle Crede a Pordenone, è stato inserito nella top 15 per la sua struttura ricca e l’aroma intenso. Ricorda il galup piemontese, ma con una personalità decisa: niente glassa, tonalità nocciola scuro e una mollica gialla, soffice, arricchita da canditi d’arancia navel succosi e ben distribuiti.



Il giudizio degli esperti ha sottolineato la dolcezza sostenuta, la burrosità dell’impasto e una texture opulenta ma equilibrata, segno di una lavorazione lenta e attenta, che dura 48 ore. L’unica nota più sobria è stata all’olfatto, con sentori di pane e lievito più discreti rispetto ad altri concorrenti, ma compensati al palato da una solubilità eccellente.

I 15 grandi maestri del panettone artigianale secondo il Gambero Rosso

Ecco la lista completa dei migliori panettoni artigianali d’Italia selezionati dal Gambero Rosso, una vera e propria “classifica delle classifiche” che celebra i grandi lievitisti dell’ultimo decennio: