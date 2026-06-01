In occasione di domani 2 giugno, quando si celebrerà l’80° anniversario della Repubblica, la Prefettura di Udine coordina un ricco programma di appuntamenti civili, militari e culturali aprendo le porte delle istituzioni e dei luoghi della memoria alla cittadinanza friulana.

Le cerimonie solenni dell’Alza e Ammainabandiera

La giornata celebrativa si aprirà ufficialmente in piazza Libertà alle ore 8.30 con la cerimonia dell’Alzabandiera. Alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia di Udine, un picchetto d’onore interforze renderà gli onori ai caduti attraverso la deposizione di una corona.

Subito dopo si terrà la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. La cerimonia mattutina si chiuderà con l’Inno Nazionale, che sarà eseguito dalla Fanfara Filarmonica di Vergnacco – Sezione A.N.A. di Udine.

Nel corso della mattinata, la Prefettura aprirà le proprie porte alla cittadinanza, offrendo al pubblico la possibilità di visitare il giardino del chiostro appartenente all’antico monastero seicentesco. Questo luogo, successivamente adibito ad ospedale militare, rappresenta un legame profondo con l’identità friulana e con la memoria di tante generazioni. Il programma in piazza Libertà si completerà poi in serata, alle ore 19.45, con la cerimonia dell’Ammainabandiera. Tutte le cerimonie della giornata saranno coordinate dalla Brigata Alpina “Julia”.

La consegna delle onorificenze al merito della Repubblica

Il protocollo istituzionale proseguirà nel pomeriggio, alle ore 15.30, all’interno dei giardini della Prefettura. In questa cornice avrà luogo la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi di conferimento delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

I riconoscimenti saranno consegnati ai cittadini della provincia di Udine che si sono distinti nel campo della scienza, delle lettere, delle arti e dell’economia. Saranno inoltre premiati coloro che si sono messi in luce in cariche pubbliche e nelle attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari.

L’apertura straordinaria dei musei cittadini e militari

In occasione della festività nazionale, è prevista anche quest’anno l’apertura straordinaria e gratuita di alcune importanti sale museali della città. I Musei del Castello di Udine e la sede di Casa Cavazzini saranno liberamente accessibili al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

A queste mete si affiancheranno i Musei Storici Militari cittadini. Sarà possibile visitare la sede della Brigata Alpina “Julia”, situata in via Sant’Agostino 8, che resterà aperta dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Saranno inoltre visitabili gli spazi espositivi del 3° Reggimento Genio Guastatori, allestiti presso la caserma “Berghinz” in via San Rocco 180, con apertura al pubblico fissata dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e, nel pomeriggio, dalle ore 13.30 alle ore 17.00.

Il tradizionale concerto sinfonico al Teatro Nuovo

Come da tradizione, le celebrazioni per la Festa della Repubblica si concluderanno sotto il segno della grande musica. Alle ore 18.00, presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si terrà l’esibizione dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine. La compagine musicale eseguirà un programma di pregevoli esecuzioni sotto la direzione del Maestro Andreas Gies. L’ingresso alla serata sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. I biglietti d’accesso si possono ritirare presso le biglietterie del Teatro Nuovo nei consueti orari di apertura, oppure sono rintracciabili sulla piattaforma Vivaticket.

Elenco degli insigniti.

Commendatore MOREA DONATO

Commendatore SELVA ROBERTO

Ufficiale PANNULLO PASQUALE

Cavaliere BELLETTO FRANCESCO

Cavaliere COLMANO ENRICO

Cavaliere DE BORTOLI ALBRICCI CARLO

Cavaliere DE LILLO MARCO

Cavaliere D’ODORICO ANDREA

Cavaliere KODERMATZ ROBERTO

Cavaliere LEPARDO FILIPPO

Cavaliere MICONI ALESSANDRO

Cavaliere PIVA LORIS

Cavaliere ROTTER GABRIELE

Cavaliere RUGO CLAUDIO

Cavaliere SALVATORI GIUSEPPE

Cavaliere ZUGNO ROBERTO