Fare rete sul campo da padel: il torneo dei Giovani di Confcommercio Udine

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Udine organizza la “Confcom Padel Cup”, in programma sabato 6 giugno al Tennis Club Garden di Pasian di Prato. L’iniziativa, spiega il presidente Paolo Licata, “nasce con l’obiettivo di unire sport, networking e convivialità, offrendo agli associati e ai partecipanti legati al mondo Confcommercio un’occasione informale per fare squadra, creare nuove relazioni e condividere un pomeriggio di divertimento”.

Programma e iscrizioni

Il programma prevede l’accoglienza dei partecipanti (esperti o principianti che siano) alle 15, seguita alle 15.30 dall’inizio del torneo, con coppie miste formate tramite estrazione. Alle 18.30 sono in programma finali e premiazioni, mentre dalle 19.30 spazio alla cena di networking facoltativa. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 4 giugno.