La Terrazza a Mare passa dal Demanio alla Regione.

È un passaggio storico quello sancito dal Consiglio dei ministri: la Terrazza a Mare, emblema architettonico e identitario di Lignano Sabbiadoro, non sarà più di proprietà del Demanio statale ma passerà ufficialmente alla Regione Friuli Venezia Giulia. Una svolta amministrativa e simbolica che chiude un lungo iter, avviato da tempo attraverso il lavoro della commissione Paritetica, organo che media i rapporti tra lo Stato e la Regione.

“Siamo molto soddisfatti che il Consiglio dei ministri abbia deciso di esaminare lo schema di decreto legislativo riguardante le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione concernenti il trasferimento dallo Stato alla Regione della Terrazza a mare di Lignano Sabbiadoro – ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga – . Nel ringraziare la presidente Meloni, cogliamo questa occasione per ricordare che i lavori per la riqualificazione e il rifacimento di questo simbolo del turismo in Friuli Venezia Giulia stanno andando avanti nel pieno rispetto delle tempistiche previste”.

“L’obiettivo – sottolinea Fedriga – è di riconsegnare alla nostra comunità e ai tanti turisti che affollano la località balneare buona parte dell’immobile totalmente rinnovato e ampliato per la stagione balneare del 2026″.

“La riqualificazione della Terrazza a mare, resa possibile dai 16 milioni di euro di fondi regionali e Pnrr, permetterà alla città – conclude il governatore – di riavere finalmente una struttura attrezzata per ospitare nuovi spazi anche di carattere ricreativo e culturale”.