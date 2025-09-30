La decima edizione del Trofeo Coni: la grande festa della sport al Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro

La Sicilia si è aggiudicata la 10ª edizione del Trofeo CONI, che si è conclusa al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro. A completare il podio il secondo posto della Lombardia, mentre terzo l’Alto Adige.

Circa 4.600 gli atleti under 14 provenienti da tutta Italia che si sono sfidati in 44 discipline sportive, rappresentando 37 Federazioni Sportive Nazionali e 7 Discipline Sportive Associate, per un totale di 45 organismi sportivi coinvolti.

La gran parte dei partecipanti è alloggiata e disputa le gare al Bella Italia Efa Village, una struttura che dispone di impianti sportivi moderni e polivalenti, perfettamente adeguati ad accogliere una manifestazione di queste dimensioni. La kermesse si è aperta il 28 settembre con una cerimonia inaugurale allo Stadio Guido Teghil, seguita dalle competizioni del 29 e 30 settembre.

Una festa dello sport.

“Concludere così la stagione estiva è una vera festa. – riferisce il direttore di Bella Italia Efa Village Ada Salgarella – Vedere ragazzi e ragazze impegnati nello sport, pieni di entusiasmo, non solo nell’estate ma durante tutto l’anno, conferisce un valore speciale al lavoro del nostro team del villaggio. Ospitarli, farli respirare il mare e vivere un evento come questo è un grande onore per noi“.

Per Bella Italia Efa Village e per la città di Lignano, lo sport rappresenta un motore fondamentale non solo dal punto di vista turistico, ma anche sociale e culturale. La struttura è ormai un punto di riferimento per grandi eventi sportivi: il prossimo appuntamento di grande impatto in termini di presenze e per il valore della manifestazione sarà a maggio 2026 con i Giochi Nazionali Special Olympics, che porteranno a Lignano circa 6.000 persone tra atleti, staff e familiari, confermando il ruolo della località come capitale italiana dello sport inclusivo.