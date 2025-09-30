Camion in fiamme: traffico bloccato sulla A23 tra Carnia e Pontebba

Traffico bloccato sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio tra i caselli di Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio, a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del chilometro 83,2.

L’allarme è scattato intorno alle 17 e 30, quando il rimorchio camion, che trasportava del materiale edile, ha preso fuoco mentre percorreva il tratto dell’autostrada in direzione del confine di Stato. Fortunatamente, l’autista è riuscito a sganciare il rimorchio in tempo, evitando che le fiamme si propagassero alla motrice.



L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato rapido: sul posto sono giunte le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo e Gemona del Friuli, che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

