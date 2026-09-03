Il passo barca taglia ancora quota 100mila passeggeri: ecco chi è la premiata

Anche quest’anno il Passo Barca X-River raggiunge quota 100mila passeggeri. A tagliare il traguardo, alle 14.30 del 3 settembre, è stata una turista tedesca in vacanza a Lignano Sabbiadoro con la famiglia: Martina Gräbner, arrivata da Bayreuth, in Alta Franconia, Baviera.

La turista stava attraversando il Tagliamento insieme al marito Markus e ai figli Max e Henri quando, una volta raggiunta la sponda friulana, ha scoperto di essere la centomillesima passeggera del servizio che collega Lignano Sabbiadoro e Bibione. La famiglia soggiorna a Pineta e frequenta Lignano da diversi anni.

Ad accoglierla c’erano il presidente della Società Lignano Pineta Giorgio Ardito, la consigliera regionale Maddalena Spagnolo, il presidente del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento Sergio Bornancin e un rappresentante del Consorzio Lignano Holiday. Per la famiglia sono arrivati anche due soggiorni offerti dal Consorzio Lignano Holiday e dal Consorzio di promozione turistica Bibione Live.

“È stata una sorpresa davvero inaspettata. Torniamo sempre molto volentieri a Lignano e questo premio renderà la nostra vacanza ancora più speciale”, ha commentato Martina Gräbner.

Un collegamento sempre più utilizzato

Il traguardo dei 100mila passeggeri conferma il peso assunto dall’X-River nell’offerta turistica delle due località balneari. Il servizio, attivo dal 2018, permette di attraversare il Tagliamento collegando le due sponde e rappresenta anche un punto di passaggio particolarmente utile per chi si sposta in bicicletta tra Lignano e Bibione.

“Il risultato conseguito dal servizio X River è la conferma di quanto risponda a una domanda crescente di mobilità sostenibile e integrata. È un valore aggiunto per il turismo regionale, prezioso anche per l’entroterra”, ha sottolineato la consigliera regionale Maddalena Spagnolo.

Spagnolo guarda infatti anche al possibile sviluppo del collegamento oltre le località costiere e auspica “l’ampliamento del servizio per implementare l’offerta verso l’entroterra, così da permettere ai tanti visitatori estivi di scoprire tutto il nostro territorio”.

Per il presidente della Società Lignano Pineta Giorgio Ardito, il risultato raggiunto conferma invece quanto il servizio sia ormai entrato a pieno titolo nell’offerta turistica della località.

“Siamo davvero felici e soddisfatti per il raggiungimento di questo obiettivo, che testimonia l’importanza ormai assunta dal servizio nell’offerta turistica della località. Attivo dal 2018, il Passo Barca X-River collega ogni giorno le due sponde del fiume Tagliamento, dalle 9.00 alle 19.15, e offre agli amanti del cicloturismo l’opportunità di percorrere chilometri di piste e itinerari ciclabili alla scoperta degli ambienti naturali che caratterizzano una delle zone umide più sorprendenti d’Italia”.

Il servizio fino a novembre

Il Passo Barca X-River è operativo nella stagione 2026 dall’inizio di aprile fino al 2 novembre. Il collegamento nasce dalla collaborazione tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, i Comuni di Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento e Tpl Fvg, che gestisce il servizio di trasporto via acqua.

Nell’organizzazione sono coinvolti anche la Società Lignano Pineta, proprietaria dell’area e impegnata nella gestione dei servizi per gli utenti, nella manutenzione del verde e nella pulizia.