Dal 18 al 20 settembre torna il Festival della Danza di Monfalcone. La dodicesima edizione riunisce oltre 800 ballerini, scuole del territorio e ospiti da Slovenia e Austria.

Monfalcone si prepara a tre giorni dedicati alla danza. Dal 18 al 20 settembre 2026 torna infatti il Festival della Danza. La manifestazione raggiunge quest’anno la dodicesima edizione.

L’evento è stato presentato giovedì 3 settembre. Per tre giorni, piazze e spazi urbani della città ospiteranno spettacoli, esibizioni, lezioni e coreografie.

Sono attesi oltre 800 ballerini. Il programma comprende danza classica, moderna e contemporanea. Inoltre, ci saranno discipline emergenti come pole dance e street dance.

Il Festival mantiene anche una forte vocazione internazionale. A Monfalcone arriveranno ballerini e compagnie dalla Slovenia e dall’Austria. Ci saranno poi nomi di rilievo e volti televisivi della scena italiana.

Un festival diffuso nel centro di Monfalcone

Il Festival della Danza è promosso dal Comune di Monfalcone. La direzione artistica è affidata a Eleonora Violin.

La manifestazione nasce dalla collaborazione con scuole di danza, professionisti del settore, istituti scolastici e associazioni del territorio.

Il programma riunisce linguaggi ed esperienze diverse. Le rassegne di danza classica, moderna e contemporanea si alterneranno quindi alle discipline emergenti.

Il sindaco Luca Fasan ha ricordato i risultati della scorsa edizione. Nel 2025 il Festival ha superato le 20 mila presenze.

«Sono attesi oltre 800 ballerini», ha dichiarato Fasan. Il sindaco ha inoltre ricordato gli spettacoli, le esibizioni e le masterclass previste.

Secondo Fasan, il Festival rappresenta anche un’occasione per ragazzi e giovani danzatori. Le masterclass permetteranno loro di imparare e confrontarsi con artisti affermati.

L’assessore alla promozione eventi e manifestazioni Irene Cristin ha sottolineato la crescita della manifestazione. Ha inoltre evidenziato la scelta della gratuità.

L’anteprima di giovedì 17 settembre

Il Festival avrà anche un’anteprima. L’appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre alle 19.

La serata si svolgerà al Porticciolo Nazario Sauro. Qui l’ottava edizione di Jazzinsieme proporrà il concerto del collettivo LaPeka.

L’iniziativa è inserita nel percorso “Pordenone – Verso Capitale Italiana della Cultura 2027”. La musica spazierà tra latin jazz e sonorità psichedeliche.

Durante la serata ci saranno anche diverse esibizioni. Parteciperanno ASD ArteDanza, Euphoria Dance, Ily Dance e Club Diamante FVG Funnycenter.

Completeranno il programma le danze swing di Silvia e Renato.

Venerdì 18 settembre l’apertura

La prima giornata ufficiale sarà venerdì 18 settembre. L’appuntamento inizierà alle 18 in Piazza della Repubblica.

Oltre 100 ballerini daranno vita al Flash Village Dance. La performance inaugurerà il Villaggio della Danza.

Il Villaggio sarà il cuore del Festival. Qui troveranno spazio gli espositori del settore, tra abbigliamento tecnico, calzature e accessori.

Saranno presenti Paquita e Apliéplus. Parteciperanno anche le academy di alta formazione ViaggioDANZA Academy e Dreaming Academy.

Nel Villaggio ci saranno inoltre il festival transfrontaliero Visavì Gorizia Dance Festival e Plus Events Agency.

Quest’anno sono previste anche tre novità. La prima è uno spazio dedicato alla Pole Dance Trieste. Qui si svolgeranno performance, prove e lezioni fusion.

Le prenotazioni saranno gestite tramite l’app DancingGlobe. Inoltre, torna il contest ViaggioDANZA.

Per partecipare al contest sarà necessario inviare un video. Una giuria di coreografi e professionisti valuterà le proposte.

La serata continuerà con i saluti istituzionali e il Dance Show. Sul palco saliranno ospiti speciali, giovani emergenti e premiati al Trieste International Winter Dance 2026.

È previsto anche un estratto da “The Prom – Il Musical”. Lo spettacolo sarà curato da Dreaming Academy di Padova.

Durante la serata sarà consegnato il Premio alla Carriera a Doriana Comar. Si tratta di una figura storica della didattica della danza triestina.

Sabato 19 settembre tra danza e musical

Sabato 19 settembre il programma inizierà alle 11.30. In Piazza Unità d’Italia ci sarà l’esibizione di Human Dance Technique.

L’appuntamento sarà curato da Giorgio Rivari della New Life Academy di Udine.

Alle 15.30 Piazza Cavour ospiterà la street dance di “Me la ballo”. Sono previste sfide tra ballerini e la presenza di un dj.

L’appuntamento sarà curato da ASD Ily Dance. In Piazza Falcone e Borsellino sarà invece proposto un estratto dal musical “Mamma Mia” del Circolo Noi San Giuseppe.

Il Festival proporrà anche due momenti di approfondimento. Alle 15.15, in Piazza della Repubblica, ADI AssoDanza Italia parlerà dell’alimentazione del danzatore.

Alle 15.45, in Piazza Unità d’Italia, Sabrina Borzaga presenterà il libro “Danza di forma a 432 Hertz”.

Dalle 16 le rassegne delle scuole animeranno il centro. In serata ci saranno lo spettacolo “Mediterraneo” e il musical “Thank You for the Music”.

Alle 19, in Piazza Cavour, sarà la volta della Milonga Night dell’ensemble Nueva Clave.

La serata proseguirà in Piazza della Repubblica. Alle 20 sono previste le premiazioni del contest ViaggioDANZA.

Alle 20.30 inizierà invece il gala con le scuole di danza. Ospite d’onore sarà Oliviero Bifulco, ballerino finalista di “Amici”.

Sul palco ci sarà anche la compagnia IDP – Infinity Dance Project. L’Amministrazione comunale assegnerà inoltre un riconoscimento ai giovani talenti.

Le masterclass del Festival

Le mattine di sabato 19 e domenica 20 settembre saranno dedicate alle masterclass. Le lezioni si svolgeranno in due sedi.

Gli appuntamenti saranno ospitati al Centro Sportivo Integrato di via della Resistenza e nella Sala Polifunzionale del Ricreatorio Mons. Foschian di via Isonzo.

Parteciperanno Matteo Addino, Oliviero Bifulco, Elisa Settimo, Sabrina Borzaga, Antonina Randazzo e Ugo Ranieri.

Ci saranno anche Claudia Pompili, Viola Senatore, Francesco Corvino, Alessio Guerra e Gianluca Paradiso.

Le prenotazioni hanno raggiunto quota 830 posti. Tra le proposte ci sarà anche una lezione di danza classica.

La lezione sarà accompagnata dal vivo da violino e violoncello accordati a 432 Hz. Domenica alle 13 è prevista inoltre una lezione-audizione per l’Infinity Dance Project di Magenta.

L’appuntamento sarà riservato ai ballerini over 14.

Domenica 20 settembre il gran finale

Domenica 20 settembre il programma inizierà alle 11.30. In Piazza della Repubblica ci sarà la matinée “Suite – BalletArt”.

L’appuntamento sarà curato da Monica Artino. Parteciperanno il Ballet Club di Ronchi dei Legionari, la Scuola di Danza Tersicore di Gorizia e l’Orchestra d’archi di Farra d’Isonzo.

Alle 15.30 Piazza Cavour ospiterà il Danza Area Show di ASD Superfly di Turriaco.

Dalle 16, invece, ventidue scuole della regione si esibiranno nelle tre piazze principali del Festival.

Alle 18, in Piazza della Repubblica, il Dance Academy Award Italy presenterà le scuole selezionate al concorso Dance Award Italy / Settimane in Danza.

In Piazza Unità d’Italia ci sarà invece la Fiesta Latina dell’Officina della Salsa di Trieste. Il programma prevede salsa, bachata, stage ed esibizioni.

Il Festival si chiuderà alle 19.45 in Piazza della Repubblica. Lo spettacolo finale avrà come ospiti speciali Matteo Addino e Daniel Leveillé.

Addino è ballerino e coreografo genovese, fondatore della Naima Academy e volto televisivo di “Ballando con le stelle”.

Leveillé è tip tap dancer, coreografo e insegnante di Ginevra.

Sul palco saliranno anche i giovani dei laboratori delle masterclass e la compagnia IDP – Infinity Dance Project.

Durante la serata saranno assegnate le borse di studio messe a disposizione da ViaggioDANZA, Vento di Eventi, Dreaming Academy, Plus Events Agency, IDP e Apliéplus.

Ingresso gratuito

Tutti gli appuntamenti del Festival della Danza saranno a ingresso gratuito. L’accesso sarà possibile fino a esaurimento della capienza.

In caso di maltempo, spettacoli ed esibizioni si svolgeranno nelle tensostrutture di Piazza della Repubblica e Piazza Unità d’Italia.

Saranno utilizzati anche il Palasport di via Rossini e la sala del Centro Ricreativo Culturale “P. Poclen” di via F.lli Fontanot.

Eventuali modifiche al programma saranno comunicate attraverso il sito del Comune. Le informazioni saranno pubblicate anche sulla pagina Facebook del Festival della Danza e sui canali social di Monfalcone Eventi.

Per informazioni è possibile contattare lo IAT Monfalcone al numero 329 1127775, anche tramite WhatsApp.

È inoltre possibile rivolgersi al Servizio Attività Culturali ai numeri 0481 494673 e 0481 494667.