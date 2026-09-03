Aggredisce il padre, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato a Majano

Violento litigio in un’abitazione di Majano, dove una discussione tra padre e figlio è degenerata fino all’aggressione. A intervenire sono stati i Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli, che nella serata di ieri hanno arrestato un 34enne per le ipotesi di reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

La lite in casa e l’aggressione al padre

I militari dell’Arma sono arrivati in un’abitazione privata di Majano dopo la segnalazione di un violento alterco tra padre e figlio. Nel corso della lite, il 34enne ha percosso il padre, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.

La situazione, però, non si è calmata con l’arrivo delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il giovane ha mantenuto nei loro confronti un atteggiamento violento e minaccioso, arrivando ad aggredirli fisicamente.

Arrestato dai carabinieri

A quel punto i militari hanno proceduto all’arresto del 34enne, che è stato accompagnato e trattenuto nella camera di sicurezza del Comando dell’Arma.

Il giovane è stato successivamente giudicato con rito direttissimo dalla Procura di Udine. Al termine dell’udienza è stato rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il padre, invece, è stato accompagnato al locale ospedale per essere sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso.