Scontro tra moto e trattore: morto un motociclista a San Vito al Tagliamento

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 settembre, in località Torricella, nel territorio comunale di San Vito al Tagliamento. A perdere la vita è stato il conducente di una motocicletta, deceduto a seguito dell’impatto con un trattore munito di rimorchio.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 unitamente alle squadre dei Vigili del Fuoco per prestare le prime cure e mettere in sicurezza l’area dell’impatto. Per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nello scontro.
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