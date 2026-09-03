Auto esce di strada e cade ribaltata nel greto del torrente: ferita una donna

È uscita di strada mentre percorreva la Strada Provinciale 29 Pedemontana, finendo a ruote all’aria nel greto del Torrente Artegna. È successo questa mattina, 3 settembre, a Budoia, dove una donna è rimasta intrappolata nell’abitacolo dell’auto ed è stata soccorsa dai Vigili del fuoco.

Intrappolata nell’auto, estratta dai vigili del fuoco

L’allarme è scattato alle 9.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone con la squadra del distaccamento di Maniago e l’autogru della sede centrale.

Raggiunto il veicolo, i soccorritori hanno trovato la guidatrice intrappolata all’interno dell’abitacolo. Per liberarla, i Vigili del fuoco hanno utilizzato cesoie e divaricatore oleodinamici, aprendo un varco attraverso il quale hanno potuto estrarre la donna dalle lamiere.

Le operazioni sono state effettuate in sinergia con il personale sanitario. Dopo le prime cure sul posto, la ferita è stata immobilizzata sulla barella e quindi trasportata a braccia per alcune centinaia di metri, fino al punto in cui era atterrato l’elicottero sanitario. La donna è stata quindi caricata sull’elisoccorso e trasportata in ospedale.

Recuperata anche l’auto

Terminato il soccorso alla ferita, i Vigili del fuoco hanno recuperato anche il veicolo incidentato. Per farlo hanno utilizzato l’autogru, riportando l’auto sulla sede stradale.

Durante tutte le operazioni di soccorso la SP 29 è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.