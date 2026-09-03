L’indagine parte da una sigaretta di marijuana: in casa 650 grammi di droga, arrestato 22enne

Oltre 650 grammi di sostanze stupefacenti nascoste in casa, insieme a una bilancia e a coltelli con residui di sostanza resinosa. È quanto hanno trovato i Carabinieri nell’abitazione di un 22enne pordenonese, arrestato nel quartiere Vallenoncello di Pordenone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’arresto è scattato nella mattinata del 1° settembre, al termine di un’attività investigativa avviata nell’ottobre 2025 a Cordenons. L’indagine era partita da un controllo stradale durante il quale i militari della Sezione Radiomobile avevano sequestrato a un giovane una sigaretta contenente marijuana.

L’indagine partita da una sigaretta di marijuana

Da quel primo episodio, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, gli accertamenti hanno portato a individuare un’attività di spaccio riconducibile a un giovane pordenonese residente a Vallenoncello.

Gli elementi raccolti sono stati quindi sottoposti alla Procura della Repubblica di Pordenone, che ha disposto una perquisizione domiciliare eseguita il 1° settembre dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, Sezione Operativa.

Il controllo ha dato esito positivo. Nell’abitazione del 22enne sono stati trovati sei panetti di hashish, per un peso complessivo di 322,5 grammi, e quattro buste trasparenti termosaldate contenenti 328,1 grammi di marijuana. In casa c’erano inoltre due coltelli multiuso con residui di sostanza resinosa e una bilancia elettronica. Tutto il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri.

Il 22enne ai domiciliari, poi l’obbligo di presentazione

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Pordenone, inizialmente posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Pordenone, che ha convalidato l’arresto e applicato al 22enne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.