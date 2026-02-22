Yacht Club Lignano, 70 anni di vela: il calendario e gli appuntamenti del 2026

Yacht Club Lignano, nel 2026 settant’anni di passione e un calendario ricco di appuntamenti.

Il 2026 sarà un anno speciale per lo Yacht Club Lignano, che celebra settant’anni di attività al servizio della vela e del territorio. Un traguardo importante, costruito nel tempo grazie all’impegno costante di poche famiglie e di una rete sempre più ampia di volontari, atleti, armatori, tecnici, partner e istituzioni che hanno reso il Club un punto di riferimento per la nautica dell’Alto Adriatico.

Il calendario sportivo 2026, ufficializzato nelle scorse settimane, rappresenta al meglio l’identità dello Yacht Club Lignano: una realtà capace di unire formazione giovanile, grande vela d’altura, regate X2 e appuntamenti dedicati al diporto su delega della Federazione Italiana Vela, senza dimenticare la convivialità.

la stagione sportiva e gli appuntamenti.

La stagione si aprirà il 29 marzo con la 12^ Regata Interzonale ILCA, selezione al Campionato Giovanile e alle regate nazionali per le Zone Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un evento che conferma l’attenzione del Club verso la crescita dei giovani atleti e il ruolo centrale della scuola vela e delle squadre agonistiche. Dal 24 al 26 aprile spazio alla 51^ Regata dei Due Golfi, evento simbolo della vela d’altura a Lignano. La manifestazione, valida come selezione nazionale al Campionato Italiano Assoluto FIV ORC – UVAI e come prima prova del Campionato Zonale ORC 2026 e del North Adriatic Racing Circuit, rappresenta uno dei momenti tecnicamente più rilevanti dell’intera stagione.



Il 10 maggio sarà la volta della Lignano-Duino, regata X2 inserita nel circuito NARC, appuntamento che richiama equipaggi affiatati pronti a misurarsi in una formula che esalta strategia e intesa tecnica. Il calendario proseguirà con gli appuntamenti estivi che da sempre caratterizzano la vita sociale e sportiva del Club: la veleggiata Da Lignan a Gravo, la 55^ Lui & Lei, organizzata in collaborazione con la LNI Grado, e il 21° Trofeo D-Marin Punta Faro, valido per la Juris Cup 2026.

Tra le novità più significative spicca il ritorno della Regata del Sole, dedicata ai catamarani Hobie Cat. Un recupero di una manifestazione storica che aveva segnato il passato del Club e che nel 2026 tornerà a colorare il campo di regata con una classe spettacolare e dinamica e tipicamente da spiaggia, come quella di Lignano Sabbiadoro. La stagione si chiuderà a novembre con il 37° Campionato Autunnale della Laguna, articolato su quattro giornate (1 per settimana), appuntamento che coinvolgerà le classi ORC, Crociera, Diporto e Minialtura e che rappresenta un momento consolidato del calendario autunnale dell’Alto Adriatico.

Il settantesimo anniversario non è soltanto un traguardo cronologico, ma la testimonianza di una visione che mette al centro la crescita delle persone attraverso lo sport. Lo Yacht Club Lignano si conferma una connessione attiva tra enti, associazioni, società e partner del territorio, capace di trasformare ogni regata in un’occasione di aggregazione, confronto e condivisione della passione per il mare.



Nel 2026 il Club celebrerà settant’anni guardando avanti, con lo stesso spirito di squadra che dal 1956 continua a rendere possibile ogni iniziativa, grazie a tutti coloro che hanno reso e rendono ancora possibile la prosecuzione di questo cammino.