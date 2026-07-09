Concerti dei Duran Duran e dei Pooh a Villa Manin, navette ogni 20 minuti da Codroipo

Potenziati i collegamenti per i grandi concerti in programma a Villa Manin di Passariano. In occasione delle esibizioni dei Duran Duran, venerdì 11 luglio, e dei Pooh, venerdì 18 luglio, sarà attivato un servizio navetta straordinario tra Codroipo e la villa, con corse ogni 20 minuti.



L’iniziativa è promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Codroipo, Erpac e Tpl Fvg Scarl, gestore unico del trasporto pubblico locale regionale. L’obiettivo è agevolare l’arrivo del pubblico e ridurre il traffico privato nelle aree attorno a Villa Manin, dove sono attese migliaia di persone.

Navette dalle 17 a mezzanotte

Il servizio sarà operativo in entrambe le giornate dei concerti, dalle 17 alle 24, con una frequenza di una corsa ogni 20 minuti. Il tempo di percorrenza stimato tra Codroipo e Villa Manin sarà di circa 16 minuti.



Le navette collegheranno i principali parcheggi cittadini con la sede degli eventi attraverso un percorso dedicato. Le fermate previste sono all’autostazione di Codroipo, a servizio del parcheggio del Foro Boario, di piazza Giardini e degli altri parcheggi del centro cittadino, al parcheggio del Campo sportivo di via Circonvallazione Sud e quindi a Villa Manin.

“Trasporto pubblico flessibile per migliorare la viabilità”

A spiegare il senso dell’iniziativa è l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante. “I grandi concerti ospitati a Villa Manin richiamano migliaia di spettatori e richiedono una gestione attenta anche sul piano della mobilità. Per questo la Regione continua a investire in servizi di trasporto pubblico flessibili e dedicati, pensati per rendere più semplice l’arrivo del pubblico e migliorare la viabilità nell’area”, ha affermato.

Secondo l’assessore, il collegamento consentirà agli spettatori di lasciare l’auto nei parcheggi predisposti a Codroipo e raggiungere comodamente la villa. “Con questo collegamento – ha aggiunto Amirante – il pubblico potrà lasciare l’automobile nei parcheggi predisposti a Codroipo e raggiungere comodamente Villa Manin, alleggerendo la circolazione e agevolando l’organizzazione complessiva dei concerti”.

Attenzione alla fascia di maggiore afflusso

Il servizio è stato programmato tenendo conto dei flussi previsti, con particolare attenzione alla fascia oraria tra le 18.30 e le 19, quando è atteso il maggior afflusso di spettatori diretti verso Villa Manin. L’inizio dei concerti è previsto alle 21.



La misura punta quindi a rendere più ordinato l’accesso all’area dei concerti, limitando le criticità sulla viabilità e incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico per raggiungere uno dei principali appuntamenti musicali dell’estate in Friuli Venezia Giulia.