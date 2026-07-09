Frontale tra tir sulla Cimpello-Sequals: un uomo incastrato tra le lamiere

Paura nella tarda mattinata di oggi, giovedì 9 luglio 2026, sulla strada regionale 177 “Cimpello-Sequals”, per un incidente nel territorio comunale di San Giorgio della Richinvelda. Poco prima delle 12.30 due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del fuoco e del personale sanitario.

Autista estratto dalla cabina dai Vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento di Spilimbergo, supportati da un mezzo polisoccorso della sede centrale del comando provinciale della Destra Tagliamento.

I Vigili del fuoco hanno lavorato in collaborazione con i sanitari per liberare uno dei due conducenti, rimasto incastrato tra le lamiere della cabina. Dopo essere stato estratto, l’autista è stato affidato alle cure del personale medico e trasferito con l’elicottero sanitario all’ospedale per gli accertamenti necessari.

Il conducente del secondo camion coinvolto nell’incidente non ha riportato conseguenze. Dopo le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi pesanti e dell’area interessata dallo schianto. Per consentire le operazioni di emergenza e la rimozione dei veicoli incidentati, la SR 177 è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, incaricati degli accertamenti di competenza per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le cause che hanno portato all’impatto tra i due mezzi pesanti.