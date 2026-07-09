Scontro tra due auto a Varmo: una persona bloccata nell’abitacolo

Una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo dopo lo scontro tra due automobili, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per riuscire a liberarla: l’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio 2026, a Varmo, dove poco dopo le 13.15 sono scattati i soccorsi.

Sul posto è arrivata la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Latisana, impegnata nelle operazioni di estrazione della persona rimasta bloccata all’interno di uno dei veicoli coinvolti.

Il ferito affidato ai sanitari

I pompieri hanno lavorato per aprire un varco nell’abitacolo e consentire il recupero della persona incastrata. Una volta liberata dall’auto, è stata presa in carico dal personale sanitario intervenuto per le cure e gli accertamenti necessari.

Conclusa la fase più delicata dell’intervento, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area dello schianto. Restano da chiarire le cause dell’incidente e la dinamica dello scontro tra le due vetture.