Parco Zoo e Oasi Val Grande: sconti ed esperienze per scoprire la natura

Le iniziative del Parco Zoo di Lignano e dell’Oasi Val Grande di Bibione.

Un nuovo legame tra due eccellenze naturalistiche dà vita a un’occasione unica per adulti e bambini: il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro e l’Oasi Val Grande di Bibione uniscono le forze per offrire un’esperienza profonda a contatto con la natura, rafforzando valori condivisi come la tutela della biodiversità, la sensibilizzazione ambientale e l’educazione delle nuove generazioni.

Cuore dell’iniziativa è una collaborazione che coniuga vantaggi concreti e missione educativa: i visitatori che presenteranno alla biglietteria del Parco Zoo un biglietto non scontato dell’Oasi Val Grande (valido per l’anno in corso) riceveranno uno sconto sull’ingresso regolare. Lo stesso vale per chi, partendo dal Parco, visiterà l’Oasi. Una sinergia che mira a valorizzare due luoghi complementari: il primo, dedicato alla conservazione faunistica e alla divulgazione scientifica; il secondo, esempio di ecosistema lagunare autoctono, da esplorare in punta di piedi, tra flora e fauna tipiche.

“Questa sinergia vuole offrire un’esperienza completa e profonda a contatto con la Natura – spiega Maria Rodeano, direttrice del Parco Zoo Punta Verde – due luoghi unici dove la bellezza degli animali, il silenzio e la biodiversità si incontrano per risvegliare la consapevolezza e l’importanza di preservare la Natura”.

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia: il Parco Zoo ha infatti aderito a #NatureForAll, il movimento globale promosso dalla IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), che punta a diffondere il contatto con l’ambiente naturale come strumento educativo e sociale, ispirando rispetto e responsabilità.

Conosciuto per l’approccio moderno e rispettoso nei confronti del benessere animale, il Parco Zoo Punta Verde è oggi un punto di riferimento per scuole, famiglie e turisti in cerca di esperienze didattiche e coinvolgenti. Ogni anno migliaia di visitatori partecipano ai suoi percorsi tematici, che mettono al centro la relazione tra uomo e natura.

A pochi minuti di distanza, l’Oasi Val Grande offre un contesto completamente diverso ma altrettanto prezioso: un paesaggio lagunare incontaminato, accessibile solo tramite escursioni guidate a piedi o in bicicletta, dove osservare da vicino la biodiversità del territorio veneto-friulano.

In un’epoca in cui il contatto con l’ambiente rischia di diventare sempre più raro, questa alleanza invita a rallentare, osservare, comprendere. E riscoprire la natura come patrimonio da vivere e salvaguardare.