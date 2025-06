Nasce il Premio “Cuore Solidale”, ispirato ai Santi Ermacora e Fortunato

Il Premio Cuore Solidale per chi aiuta gli altri.

Udine celebra la solidarietà con una nuova iniziativa rivolta a cittadini, studenti e associazioni del territorio: è stata istituita la prima edizione del Premio SS. Ermacora e Fortunato – Cuore Solidale 2025, promosso dalla Parrocchia della Cattedrale di Udine con il patrocinio del Comune, e intitolato ai Santi Patroni della città.

L’obiettivo è chiaro: riconoscere chi, con spirito di altruismo, inclusione e impegno civico, si è distinto nel servizio alla comunità. Il premio vuole dare visibilità a quei gesti, spesso silenziosi ma profondi, che costruiscono relazioni, promuovono la fratellanza e ispirano il senso di appartenenza.

“I criteri per la valutazione delle candidature – spiega mons. Luciano Nobile, arciprete della Cattedrale – sono l’impatto positivo sulla comunità, la gratuità dell’azione solidale e la capacità di coinvolgere gli altri. Vogliamo anche costruire una rete duratura tra istituzioni, scuole e parrocchie, per rafforzare il legame civico e umano che tiene unita Udine”.

Il premio è aperto a cittadini di ogni età residenti o domiciliati a Udine, agli studenti delle scuole secondarie cittadine segnalati dai dirigenti scolastici per comportamenti di particolare valore umano, e a gruppi o associazioni che si siano distinti in attività di solidarietà a favore della comunità udinese.

Le candidature possono essere proposte da dirigenti scolastici, coordinatori dei Consigli di Quartiere partecipato, associazioni di volontariato e parrocchie operanti nel Comune di Udine, oltre che da singoli cittadini. Il riconoscimento consisterà in un premio di 1.000 euro, che potrà essere destinato dal vincitore a un progetto solidale tramite un ente o associazione, e in una piccola opera con l’effige dell’Angelo di Santa Maria del Castello.

Le segnalazioni vanno inviate entro il 30 giugno 2025 all’indirizzo email: premiocuoresolidale@cattedraleudine.it.

Il vincitore sarà annunciato entro il 9 luglio, e la cerimonia ufficiale si svolgerà il 12 luglio, in occasione della Solennità dei Santi Ermacora e Fortunato, momento significativo di unione per l’intera cittadinanza. Il bando completo è consultabile sui siti www.cattedraleudine.it e www.museodelduomo.it, o può essere richiesto via email a: cuoresolidale@cattedraleudine.it.