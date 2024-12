Intossicato dal monossido, perde i sensi: lo trova il padre

Un uomo intossicato a Lusevera.

Tragedia sfiorata a Musi, frazione di Lusevera, dove un uomo è rimasto intossicato dal monossido di carbonio prodotto da una stufa. Il 49enne si era recato nel locale caldaia e aveva acceso una stufa a gas; poi, probabilmente per la mancata aerazione, è svenuto. Per fortuna è stato il padre a trovarlo prima dell’irreparabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i sanitari che hanno elitrasportato l’uomo all’ospedale di Udine, dove non è in pericolo di vita.