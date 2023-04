La prima sfilata di moda alle Grotte di Villanova.

Dopo essersi proposte, nell’estate 2021, come location speciale per scatti di moda e avere anche ospitato un matrimonio, le Grotte di Villanova diventano per la prima volta in assoluto cornice di un’autentica sfilata, dedicata a vari brand del Friuli Venezia Giulia.

L’evento, in programma per domenica 30 aprile, sarà affiancato dalla selezione regionale per il concorso di bellezza Miss Universe 2023 (le ragazze premiate accederanno alla finale regionale, che aprirà alle prime tre classificate le porte delle finali nazionali) e da un’esposizione di opere d’arte in ceramica, sulle note della violinista Nicoletta Pinosa e di Simone Covassi, alla tastiera. Il ritrovo è previsto alle reception alle 14, l’ingresso in Grotta per le 14.30.

Uno spettacolo ricco e diversificato, insomma, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Mecforyou e il Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova: patrocinato dal Comune di Lusevera, dalla Comunità di Montagna del Natisone e Torre e dal Gal Torre Natisone e inserito fra gli eventi targati “Io sono Friuli Venezia Giulia”, l’evento è stato studiato per essere unico nel suo genere, offrendo una vetrina d’eccezione all’artigianato regionale: scenario sarà la maestosa Sala Regina Margherita, alla quale il pubblico sarà accompagnato, lungo un percorso perfettamente attrezzato e illuminato, dalle guide in servizio alle Grotte.

“Una kermesse contemporanea, che unisce la ricerca del bello (dagli abiti agli accessori e alle acconciature) allo studio di contenuti multimediali attentamente progettati e strutturati – ha commentato il presidente del Gelgv, Mauro Pinosa -. Arte, musica, artigianato, natura, eleganza e innovazione si uniscono nelle nostre Grotte, dando vita a una performance nuova, dinamica e ricercata”. Per informazioni più dettagliate si può inviare una mail all’indirizzo prenotazioni@grottedivillanova.it oppure contattare via whatsapp il numero 347.8830590.