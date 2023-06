Malore in casa a Magnano in Riviera, Patrizia muore a soli 44 anni

Patrizia Cargnelutti è morta all’ospedale di Udine.

Magnano in Riviera è sotto shock per la morte di Patrizia Cargnelutti, una giovane madre di 44 anni, avvenuta nella tarda mattinata di martedì all’ospedale di Udine. Patrizia si era sentita male domenica 4 giugno a casa, mentre si preparava per una passeggiata insieme al suo amato figlio sedicenne. Un improvviso mal di testa l’ha colpita e si è accasciata a terra, ed è stato proprio il figlio a chiamare i soccorsi.

Patrizia è stata trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente, fino a martedì, quando purtroppo non ce l’ha fatta.

Patrizia si era trasferita a Magnano in Riviera da Gemona e lavorava come commessa presso il punto vendita Tedi sulla Pontebbana da circa un anno. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato sconvolti parenti, amici e conoscenti, che la ricordano come una donna dinamica e piena di vita. Una persona sensibile e altruista, che adorava il figlio che aveva cresciuto da sola. Il loro rapporto era speciale e la perdita di Patrizia è stata una tragedia inaspettata che ha colpito la famiglia come un fulmine a ciel sereno.

La quarantaquattrenne lascia il figlio , la madre Richetta, il padre Bruno e il fratello Christian. Il funerale si terrà sabato 10 giugno alle 15 presso il Duomo di Gemona.