La nuova malga alpina di Valbruna.

E’ stata inaugurata oggi la malga alpina Kinderalm di Valbruna, un luogo dove i bambini possono scoprire la vita delle malghe di un tempo e imparano come si fa il pane, come si cucina una polenta, come nasce un burro di montagna, come si mette a posto la legna e si accatasta il fieno: non dimenticare tutto questo ha anche un’importanza sociale e non solo turistica.

La malga tematica costruita con le tradizionali caratteristiche architettoniche delle casette in legno è la riproposizione degli usi, mestieri e vita contadina nelle malghe di un tempo: da giugno per tutta l’estate si giocherà ad accatastare la legna e il fieno, a costruire attrezzi e oggetti di legno con accanto animali da fattoria, dormendo nei letti di fieno e foglie. D’inverno, nello snow park adiacente si potrà sciare nel campo scuola sci dotato di attrezzature di risalita, innevamento artificiale, servizi, bob e slittini. La malga alpina è costata circa 650 mila euro (350 di fondi regionali per investimenti turistici del Comuni e per la restante parte comunali) e ha già ospitato, a titolo sperimentale, una manifestazione natalizia che ha avuto più di 12.000 presenze paganti.

La parte invernale (snow) è costata circa 800 mila euro, tra innevamento artificiale, tappeti mobili di risalita, attrezzature, opere. Il costo è stato finanziato con fondi regionali per investimenti turistici nei Comuni per circa euro 400.000, con fondi di concertazione per 200.000 euro, con fondi regionali per attrezzature sportive per 50.000 euro e con 150.000 euro di fondi comunali.