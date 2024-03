Un manager per la sicurezza a Udine, la proposta del consigliere Pittioni

Dopo il manager per il Commercio a Udine serve un manager per la sicurezza. A lanciare la proposta è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Antonio Pittioni. “Sarebbe opportuno nominare anche un Manager specializzato nell’analisi della Sicurezza per affrontare il problema attualmente più grave per la città di Udine visto che non esiste tra le deleghe di giunta un preciso incarico riguardante questo ruolo“, ha dichiarato il consigliere.

Secondo Pittioni le mansioni ipotizzate per il futuro Manager per la Sicurezza sono molteplici e strategiche. Tra queste, si prevede la conduzione di analisi approfondite sulla situazione della sicurezza nella città, identificando le aree a rischio e le tendenze criminali. Questo tipo di analisi potrebbe servire da base per elaborare strategie di prevenzione e intervento mirate, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e altre autorità competenti.

Inoltre, il Manager per la Sicurezza dovrebbe essere responsabile del monitoraggio costante dei dati sulla criminalità e della proposizione di azioni correttive in base alle tendenze emergenti. La sua figura sarebbe cruciale anche nel coordinare la comunicazione e la collaborazione tra le autorità locali, le agenzie di sicurezza e la comunità, al fine di affrontare congiuntamente i problemi di sicurezza.

Non meno importante, ricoprirebbe ruolo di sensibilizzazione e formazione della comunità sui rischi e sulle misure preventive, oltre al supporto nello sviluppo e nell’implementazione di politiche e programmi per migliorare la sicurezza pubblica. Una figura che potrebbe fornire consulenza e supporto tecnico alle autorità locali per l’implementazione di sistemi di sicurezza avanzati, come la videosorveglianza o l’analisi dei dati, e rappresentare la città in incontri e conferenze sul tema della sicurezza, contribuendo alla condivisione delle migliori pratiche e delle soluzioni innovative.



Un analista della sicurezza potrebbe svolgere diverse mansioni cruciali per affrontare il problema della criminalità locale a Udine.



Tra queste:



🔹Condurre analisi approfondite sulla situazione della sicurezza nella città, identificando le aree a rischio e le tendenze criminali.

🔹Collaborare con le forze dell’ordine per elaborare strategie di prevenzione e intervento mirate.

🔹Monitorare costantemente l’andamento dei dati sulla criminalità e proporre azioni correttive in base alle tendenze emergenti.

🔹Coordinare la comunicazione e la collaborazione tra le autorità locali, le agenzie di sicurezza e la comunità per affrontare congiuntamente i problemi di sicurezza.

🔹Svolgere attività di sensibilizzazione e formazione per educare la comunità sui rischi e sulle misure preventive.

🔹Supportare lo sviluppo e l’implementazione di politiche e programmi per migliorare la sicurezza pubblica.

🔹Fornire consulenza e supporto tecnico alle autorità locali per l’implementazione di sistemi di sicurezza avanzati, come la videosorveglianza o l’analisi dei dati.

🔹Rappresentare la città in incontri e conferenze sul tema della sicurezza, contribuendo alla condivisione delle migliori pratiche e delle soluzioni innovative.

🔹Collaborare con altre città e istituzioni regionali per scambiare informazioni e esperienze nella lotta contro la criminalità.

🔹Essere il punto di riferimento per la cittadinanza riguardo alle questioni di sicurezza e fornire supporto e risposte alle preoccupazioni della comunità.”