Furti a raffica a Manzano, tre colpi in una notte: bar e negozi presi di mira

Furti in serie nelle attività di Manzano.

Una nuova raffica di furti ha colpito, tra sabato e domenica, diverse attività commerciali di Manzano. I ladri hanno agito con rapidità e precisione, lasciando dietro di sé danni ingenti e un clima crescente di preoccupazione tra i titolari delle imprese coinvolte.

Nel mirino sono finiti il bar Grey, l’arredamento Living Interni e i locali della Friuli Immobiliari Biancuzzi, tutti situati lungo via Trieste. I colpi sono stati messi a segno con modalità analoghe a quelle utilizzate nella notte tra il 13 e il 14 aprile, quando era stata presa di mira la sala slot Macao Club, sempre in via Trieste. In quell’occasione i malviventi avevano tagliato cavi dell’illuminazione e la rete di recinzione, bloccato i cancelli e svuotato le slot machine, per un bottino di circa 8 mila euro.

Anche nei furti più recenti, i ladri hanno agito con la stessa tecnica: rete tagliata, fili della luce tranciati e porte d’ingresso forzate. Al bar Grey, dopo aver messo fuori uso l’illuminazione esterna, hanno sottratto bottiglie di superalcolici e causato danni alla struttura. Da Living Interni sono stati rubati strumenti di precisione, tra cui laser, metri elettronici e piani cottura, con un danno stimato in diverse migliaia di euro. Analogo l’intervento nei locali della Friuli Immobiliari Biancuzzi, anch’essi presi di mira nella stessa nottata.

I furti in sequenza e la metodologia utilizzata lasciano ipotizzare un’azione organizzata, forse riconducibile agli stessi autori dei colpi precedenti. Nessuna traccia, per ora, dei responsabili. Intanto cresce l’allarme tra gli imprenditori locali, che invocano un rafforzamento dei controlli notturni per fermare l’escalation criminale.