Dall’officina di Manzano alla Dakar Classic: il sogno friulano tra sabbia e motori

ZC4X4 si prepara per il grande sogno della Dakar Classic 2026.

Dal Friuli alla Dakar Classic con una nuova sfida che profuma di sabbia, olio motore e orgoglio. ZC4X4, officina di Manzano specializzata nella preparazione di veicoli off-road da competizione, è pronta a tornare alla Dakar Classic nel 2026. E lo farà con lo stesso spirito che l’ha già portata ad affrontare le edizioni 2023 e 2024: passione, precisione e un grande cuore friulano

Al timone del progetto c’è ancora Marco Zanuttini, preparatore e fondatore dell’officina,. Con il suo team, ha messo a punto una Toyota HDJ80 che non è solo un mezzo meccanico, ma un compendio di esperienza, studio e dedizione. A guidare la “creatura” tra le dune sarà ancora una volta Paolo Bedeschi, veterano delle competizioni estreme e volto ormai noto nell’ambiente Dakar Classic. Al suo fianco, come navigatore, Jader Giraldi, compagno di fiducia e prezioso supporto in una gara dove l’orientamento vale tanto quanto il motore.

Ma la Dakar Classic non è solo una gara: è una sfida personale, un’occasione per dimostrare che anche da un piccolo paese del Friuli possono partire grandi storie. Mentre il team ZC4X4 affina ogni dettaglio prima della partenza, il messaggio è chiaro: “Non si corre solo con i cavalli sotto il cofano, ma con quelli nel cuore”.