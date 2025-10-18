Dall’officina di Manzano alla Dakar Classic: il sogno friulano tra sabbia e motori

18 Ottobre 2025

di Redazione Friulioggi

ZC4X4 si prepara per il grande sogno della Dakar Classic 2026.

Dal Friuli alla Dakar Classic con una nuova sfida che profuma di sabbia, olio motore e orgoglio. ZC4X4, officina di Manzano specializzata nella preparazione di veicoli off-road da competizione, è pronta a tornare alla Dakar Classic nel 2026. E lo farà con lo stesso spirito che l’ha già portata ad affrontare le edizioni 2023 e 2024: passione, precisione e un grande cuore friulano

Al timone del progetto c’è ancora Marco Zanuttini, preparatore e fondatore dell’officina,. Con il suo team, ha messo a punto una Toyota HDJ80 che non è solo un mezzo meccanico, ma un compendio di esperienza, studio e dedizione. A guidare la “creatura” tra le dune sarà ancora una volta Paolo Bedeschi, veterano delle competizioni estreme e volto ormai noto nell’ambiente Dakar Classic. Al suo fianco, come navigatore, Jader Giraldi, compagno di fiducia e prezioso supporto in una gara dove l’orientamento vale tanto quanto il motore.

Ma la Dakar Classic non è solo una gara: è una sfida personale, un’occasione per dimostrare che anche da un piccolo paese del Friuli possono partire grandi storie. Mentre il team ZC4X4 affina ogni dettaglio prima della partenza, il messaggio è chiaro: “Non si corre solo con i cavalli sotto il cofano, ma con quelli nel cuore”.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE