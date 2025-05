Sold out alla presentazione della Guida del Friuli per veri friulani

La presentazione della “Guida del Friuli per veri friulani”.

Una folta partecipazione di pubblico ha cornonato l’incontro con lo storico friulano Angelo Floramo a Oleis in occasione della fiera regionale “Olio e dintorni“, una kermesse ormai consolidata che unisce olivicoltori, paesaggio, enologia, folklore e cultura nella suggestiva cornice del parco di villa Maseri nella frazione di Manzano.

Invitato dal gruppo Fai di Cividale e dal Circolo culturale Corno il consulente scientifico della biblioteca Guarneriana di San Daniele ha presentato il suo recente libro “Guida del Friuli per veri friulani” edita da Newton Compton. Un vero e proprio itinerario territoriale e gastronomico che sorprende anche chi conosce bene il nostro “piccolo compendio dell’universo”. Con questa sua opera Floramo fa intendere quanto ci sia da scoprire in Friuli, da meravigliare anche chi vi è nato. Angoli nascosti, storie segrete, passeggiate insolite, cime montane e spiagge assolate, notti in rifugio e gite in laguna, terme e cantine, il tutto in una originale ed esaustiva mappatura di luoghi e situazioni da scoprire “con il cuore e il fegato dei veri friulani”, come suggerisce l’autore.

La presentazione di questa “guida” è stata pure l’occasione per un affascinante viaggio autobiografico che ha letteralmente incantato il numeroso pubblico che ha occupato ogni angolo del foledor di villa Maseri tributando all’oratore un lungo e caloroso applauso.