Il prossimo 2 giugno 2025 Udine si prepara a festeggiare il 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con un calendario di appuntamenti che coinvolgerà tutta la città, istituzioni e cittadini, in una giornata dedicata alla memoria, al riconoscimento e alla cultura.

Il programma.

La giornata inizierà in piazza Libertà con la cerimonia dell’Alzabandiera delle ore 9.00. Alla presenza di autorità civili e militari della provincia di Udine, un picchetto d’onore interforze renderà gli onori ai caduti con la deposizione di una corona. Farà seguito la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. La cerimonia si chiuderà con l’Inno Nazionale eseguito dalla Fanfara Filarmonica di Vergnacco – Sezione A.N.A. di Udine.

Nel corso della mattinata la Prefettura aprirà le proprie porte alla cittadinanza: il pubblico potrà visitare il giardino del chiostro appartenente all’antico monastero seicentesco, successivamente adibito ad ospedale militare, che rappresenta un legame profondo con l’identità friulana e la memoria di tante generazioni. L’Ammainabandiera è previsto, sempre in piazza Libertà, alle ore 19.30. Le cerimonie saranno coordinate dalla Brigata Alpina “Julia”.

La consegna dell onorificenze

Il programma prosegue, alle ore 16.00, nei giardini della Prefettura. Preceduta da un preambolo del Direttore regionale del Demanio ing. Alessio Casci sul recupero della caserma Reginato oggi sede del Palazzo del Governo, avrà luogo la cerimonia di consegna dei diplomi di conferimento delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” ai cittadini di questa provincia che si sono distinti nel campo della scienza, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari.



Quest’anno, in particolare, tra gli insigniti ci sarà la professoressa Paola Del Din, già Medaglia d’Oro al Valor Militare, che riceverà la massima onorificenza dell’O.M.R.I., ovvero Cavaliere di Gran Croce.



Per l’occasione, al fine di dare lustro all’importante momento e soprattutto omaggiare la professoressa Del Din per questo alto riconoscimento concesso, saranno intonate, alla presenza delle Autorità cittadine, le splendide note del Canto degli Italiani dalla Fanfara della Brigata Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”. Alla fine del presente comunicato può leggersi l’elenco completo degli insigniti.

Tutti i premiati.

Cavaliere di Gran Croce DEL DIN PAOLA Pensionata (Insegnante) Ufficiale LENZINI VILLI Generale di Brigata Esercito Italiano in congedo Cavaliere BERTONI GIANCARLO Pensionato (Polizia Locale) Cavaliere CALLEA CARLO Medico chirurgo primario Cavaliere CESCUTTI NICOLA Imprenditore Cavaliere CISINT ROBERTO Pensionato (Ferrovie dello Stato) Cavaliere COLONNA DOMENICO Lgt. C.S. Arma Carabinieri in congedo Cavaliere DANNISI GIORGIO Pensionato (Insegnante educazione fisica e allenatore) Cavaliere DEL FABBRO MARIA GRAZIA Pensionata (Insegnante) Cavaliere LOMBARDO MARCO Maggiore Arma Carabinieri Cavaliere MANGIA ROBERTO Funzionario Ministero delle imprese e del made in Italy Cavaliere MATTIUSSI WALTER MARIO Giornalista, educatore, pedagogista, guida ambientale Cavaliere PILLER HOFFER MANUEL Geometra Cavaliere PORTACCI LUIGI Maresciallo Capo Arma Carabinieri Cavaliere SAVASTANO LUIGI Funzionario Ministero delle imprese e del made in Italy Cavaliere SODANO ERMINIA Pensionata (Polizia di Stato) Cavaliere SPANGHERO BERNARDINO Pensionato (Funzionario Intendenza Finanza di Udine) Cavaliere TAURISANO COSIMO Sergente Maggiore Esercito Italiano

Apertura straordinaria dei musei.

Anche quest’anno è prevista l’apertura straordinaria di alcune sale museali di Udine. Saranno liberamente accessibili, con ingresso gratuito, le sedi dei Musei del Castello di Udine, del Museo Etnografico e di Casa Cavazzini (tutti accessibili dalle 10.00 alle 18.00).



È prevista anche l’apertura straordinaria e con ingresso libero dei Musei Storici Militari di Udine della Brigata Alpina “Julia” (in via Sant’Agostino 8, dalle 9.00 alle 13.00) e del 3° Reggimento Genio Guastatori (nella sede della caserma “Berghinz” in via San Rocco 180, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00).

Il concerto

Come da tradizione, anche quest’anno le celebrazioni per la Festa della Repubblica vedranno l’esibizione, presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, delle pregevoli esecuzioni musicali dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine, diretta dal Maestro Pietro Semenzato, regia e scenografia della professoressa Della Del Chirico. La serata è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. I biglietti sono disponibili presso le biglietterie del Teatro nei consueti orari di apertura.