Nella Riserva di Marano, nuove piccole stelle marine.

Le Riserve Naturali di Marano festeggiano un lieto evento: nell’acquario di Valle Canal Novo, infatti, sono nate delle nuove stelle marine. Si tratta di esemplari di Asterina Gibbosa che misurano al momento solo pochi millimetri, ma sarà possibile seguirne la crescita: basta andare al Centro Visite di via delle Valli 2, dove ci sono gli strumenti didattici all’avanguardia per riuscire ad ammirarle e, perché no, scoprire di più anche sugli altri esseri viventi che popolano la zona.

Ad annunciare l’arrivo delle nuove stelline è stata la Riserva sui suoi canali social, dove ha postato anche le foto scattate da Giovanni Comisso, naturalista consulente dell’acquario.

L’Asterina Gibbosa è una stella marina a cinque braccia, piuttosto corte, con un diametro che arriva fino a 6 o 7 centimetri; si tratta di una specie ermafrodita proterandrica ossia alla nascita tutti gli esemplari sono maschi e solo con la crescita (dopo circa 4 anni) diventano femmine.

Per ammirare i nuovi nati, alla Riserva Valle Canal Novo c’è il Centro Visite che si compone di alcuni edifici realizzati mantenendo la tipologia dei casoni locali, con funzione didattica e osservatorio sull’ambiente, creato per l’interpretazione, l’educazione e la conservazione del patrimonio lagunare. L’acquario è stato concepito per ammirare l’ambiente della laguna, con vasche inserite in una scenografia che riproduce i suoi vari ambienti, dalla foce del fiume, ai canali, alle dune. Le vasche ospitano diversi tipi di pesci compresi il cavalluccio marino.