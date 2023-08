La riserva di Marano si tinge di rosa, lo spettacolare arrivo dei fenicotteri

Fenicotteri rosa alla riserva di Marano.

Uno spettacolo meraviglioso che non può non affascinare chi riesce ad assistervi: i fenicotteri rosa, infatti, sono arrivati assieme in volo alla riserva naturale regionale Valle Canal Novo a Marano, tingendola di rosa.

A pubblicare le bellissime foto, scattate da Patrizia Colonello, è stata la pagina ufficiale della Regione Fvg, che ha spiegato: “Centinaia di questi trampolieri hanno invaso la riserva naturale regionale e fanno ciclicamente spola tra quest’ultima e la riserva naturale Foci dello Stella, dove hanno trovato un habitat favorevole e riparo nelle basse acque della laguna. Questa presenza sempre maggiore negli ultimi anni nelle zone umide della nostra regione lascia sempre a bocca aperta chi li osserva”.

Questi uccelli migratori dall’aspetto elegante e dalle lunghe zampe (sono famosi perché riposano su una zampa sola), devono la loro colorazione all’alimentazione: vanno infatti ghiotti di un particolare gamberetto che contiene carotenoidi.

Ecco le bellissime immagini scattate nella riserva della laguna di Marano: