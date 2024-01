Le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia festeggiano il record di adesioni

Record di adesioni per le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia.

Un 2023 da record di adesioni, per le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia che questa mattina si sono riunite a Mariano del Friuli nell’azienda Vie di Romans, in occasione della tradizionale assemblea annuale. “Le ben 39 realtà regionali sono impegnate a custodire tradizioni, storia e cultura del vino e rappresentano un punto di riferimento per territori caratterizzati da produzioni enologiche e agroalimentari di qualità”, ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, portando il saluto dell’Assemblea legislativa con il consigliere Diego Bernardis ai molti sindaci e amministratori comunali presenti.

“Il Friuli Venezia Giulia ha una tradizione vitivinicola straordinaria – ha aggiunto Bordin -, inoltre può contare su numerose personalità che hanno dedicato la vita alle loro aziende valorizzando e tutelando in questo modo anche il territorio regionale. Il loro grande impegno e la collaborazione fra associazione e istituzioni sono imprescindibili per sostenere attività incisive e capaci di attrarre un turismo sempre più attento ed esigente”. Il presidente ha ribadito la vicinanza della Regione Fvg alla realtà associativa “attraverso interventi di sostegno non solo economici, ma anche normativi, garantendo la presenza ad iniziative per fare in modo che tutti coloro che si impegnano nel settore possano percepire il supporto delle istituzioni“.

Un nuovo ambasciatore.

La riunione ha preceduto il convegno “Paesaggi ed Esperienze – La Vendemmia turistica didattica e i nuovi dati dell’Osservatorio del Turismo delle Città del Vino” sullo stato dell’arte del mondo del vino in Fvg, moderato da Francesco Marangon, docente di Economia dell’ambiente dell’Università di Udine. Inoltre sono stati presentati i risultati 2023 della vendemmia didattica, progetto avviato in collaborazione con PromoTurismo FVG. Un appuntamento che le Città del Vino regionali hanno organizzato a Mariano del Friuli alla presenza del presidente nazionale delle Città del Vino, Angelo Radica, e del coordinatore del Friuli Venezia Giulia, Tiziano Venturini, anche per conferire il titolo di Ambasciatore delle Città del Vino a Giuseppe Longo, giornalista e già sindaco di Nimis.