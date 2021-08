L’incidente nell’ex ItalSvenka di Mariano del Friuli.

Si è avvicinato inavvertitamente ai cavi dell’alta tensione ed è rimasto folgorato. Se l’è vista brutta un sessantenne, questa mattina, poco dopo le 10, all’interno della ItalSvenka, fabbrica dimessa da anni a Mariano del Friuli. Stando a quanto si appende, l’uomo era all’interno dello stabilimento con un collaboratore, dove conserva in un’ala alcuni oggetti di antiquariato, che vende come ambulante nei mercatini.

Sarebbe salito su una scala e avrebbe toccato i cavi della corrente di una cabina elettrica, che è ancora alimentata. Subito soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all’ospedale di Trieste. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Per fare chiarezza su cosa sia successo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gradisca d’Isonzo e i vigili del fuoco.

