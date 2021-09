L’uomo folgorato mentre ruba rame a Mariano del Friuli.

Tentano di rubare cavi di rame da una fabbrica abbandonata a Mariano del Friuli, due persone denunciate. Il deferimento da parte dei carabinieri della stazione di Mariano del Friuli per tentato furto aggravato in concorso nei confronti di un 73enne pugliese ed un 35enne goriziano.

Nella mattinata del 24 agosto 2021, i militari, intervenuti a seguito della segnalazione di infortunio sul lavoro per folgorazione avvenuto all’interno di una cabina dell’alta tensione ubicata nell’area dello stabilimento dell’ex Italsvenska hanno accertato che in realtà non si trattava di operai del servizio elettrico nell’esercizio delle loro mansioni, bensì del 73enne gestore di una attività commerciale poco distante e di un suo collaboratore.

Nel corso del sopralluogo, i carabinieri hanno trovato alcuni attrezzi abbandonati sul pavimento, tra cui una grossa tronchese e due seghe per materiali ferrosi. A seguito degli accertamenti è emerso che la tenaglia era stata utilizzata dal 73enne per tentare di tranciare un grosso cavo elettrico contenente quale materiale conduttore fili di rame, e che purtroppo si trovava sotto tensione.

