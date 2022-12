Gli appuntamenti al Città Fiera.

Giovedì 5 gennaio è la data ufficiale per il via ai saldi invernali, un appuntamento sempre molto atteso che, come ogni anno, a Città Fiera unirà lo shopping al divertimento.

Per festeggiare insieme l’Epifania con dolci e giocattoli il 5, 6, 7 gennaio protagoniste nelle gallerie saranno le Befane itineranti. Cuore dell’evento in Piazza Show Rondò, dove tutti i bambini che arriveranno accompagnati tra le 15.30 e le 18.30 riceveranno in dono un giocattolo (operazione a premi regolamento completo su cittafiera.it).

Fino a fine gennaio prosegue l’apertura della mostra dedicata ai presepi con 100 opere in esposizione e sempre al primo piano del centro, visitabile fino a fine gennaio, la mostra fotografica “Viaggio nell’universo”, curata dall’Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia di Remanzacco. Sempre a cura dell’A.F.A.M. nelle giornate di sabato 7 e domenica 22 gennaio, dalle ore 17 alle 18.30 i laboratori gratuiti per bambini “Giocando con le stelle”.

In tema di fotografia appuntamento con i workshop fotografici a cura del gruppo Nikonisti Friulani: mercoledì 4 gennaio “La foto sportiva” e sabato 7 gennaio “La foto di viaggio”, per iscriversi gratuitamente la mail di riferimento è: photocontest@cittafiera.it È ancora possibile partecipare al contest “Tutti i colori del Friuli Venezia Giulia”, in palio tantissimi premi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il gruppo dei Nikonisti Friulani e con il patrocinio di Io Sono Friuli Venezia Giulia e del Comune di Martignacco. Un concorso fotografico aperto a tutti, professionisti e non, amanti della fotografia, per raccontare in immagini la regione interpretandola a colori o in bianco e nero. Fino al 15 gennaio 2023 compreso, sarà possibile iscriversi inviando fino ad un massimo di otto scatti che interpretino liberamente il tema del concorso: “Tutti i colori del Friuli Venezia Giulia”. I dettagli e il regolamento saranno sempre consultabili sul sito di Città Fiera.

Domenica 8 gennaio dalle 16 e 30 alle 18 va in scena in piazza Show Rondò, lo spettacolo di ballo e danza organizzato dalle scuole “New Life Academy” e “Dance Team Friuli” di Plaino. Un alternarsi di musiche e colori diversi che spaziano tra le tante discipline del mondo del ballo e della danza. Si susseguiranno esibizioni di singoli, coppie e gruppi di coreografie, dalla break dance all’hip-hop, danze orientali, ballo di coppia latino americano, caraibico e da sala, con la partecipazione straordinaria di diversi insegnanti della scuola campioni del mondo delle loro discipline.

Una visita a Città Fiera darà anche l’opportunità per scoprire le nuove aperture degli ultimi mesi come: Naima Allscent Profumerie al piano terra, nell’ingresso principale Claire’s e La yogurteria. Non mancheranno tante opportunità per lo shopping grazie agli sconti in tutti i negozi.