Gli appuntamenti del fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

In questo weekend di capodanno si moltiplicano i concerti, le sagre e i fuochi d’artificio in tutto il Friuli, che vi permetteranno di esplorare la nostra regione, intrattenervi con ascoltare ottima musica e festeggiare il nuovo anno.

Infatti da Sauris, passando per Gorizia, Udine e Pordenone il Friuli Venezia Giulia presenterà tutta una serie di mostre, concerti e spettacoli che vi permetteranno di rilassarvi, assaggiare deliziose pietanze e divertirvi.

Sabato 31 dicembre

Sabato sarà infatti una giornata all’insegna dei fuochi d’artificio per la fine dell’anno e dei concerti.

Per quanto riguarda i concerti, le conferenze e gli spettacoli, si inizia alle 16 a Pordenone con il concerto della Karkhiv Philarmonic Orchestra, mentre alle 18 a Udine suonerà la Strauss Festival Orchester Wien, a seguire alle 18 si terranno i canti della Stella a Sauris, a seguire alle 19 si terrà il concerto di fine anno a San Vito Al Tagliamento, infine dalle 21 si terrà lo spettacolo Macchie dell’anima a Palmanova.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, dalle 14 si terrà Aspettando la mezzanotte a Venzone, a seguire dalle 21.30 si terrà la Festa della Loggia a Udine, invece dalle 22 inizieranno i festeggiamenti del capodanno a Gorizia con Radio Company, e quelli a Tarvisio.

Invece, in merito alle escursioni, si inizia alle 17 con una Camminata sotto le stelle a Sauris, mentre alle 18 si terrà la fiaccolata a Ravascletto, poco dopo alle 18.30 si terrà quella di Forni di Sopra, a seguire alle 19.30 ci sarà quella di Sappada. Invece, per tutto il weekend si potrà visitare il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro e pattinare sulla pista da pattinaggio sul ghiaccio di Tolmezzo e passeggiare tra i mercatini di Natale di Cordenons.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Francesco Tullio Altan, Pimpa e i suoi amici, The spirit of Will Eisner, Un architetto cosmopolita in patria, Raimondo D’Aronco in Friuli, CREAttivo, Le immagini della fantasia 39, ‘La bellezza della ragione’,Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo, Blitz: Incursioni cromatiche nel mondo del possibile e Sottsass/Spazzapan.

Domenica 1 gennaio

Domenica, sarà invece una giornata dedicata alla musica e al divertimento.

Per quanto riguarda i concerti, le conferenze e gli spettacoli, si inizia alle 7 con le dolci musiche dei cantori della stella a Sauris, a seguire alle 14.30 si terrà il concerto del primo dell’anno, mentre alle 16.30 arrivano i Benandanti a Forni di Sopra, infine alle 21 a Grado si terrà il Concerto di Capodanno Solisti dell’Orchestra dell’Accademia Secolo XXI.

Invece, nell’ambito delle sagre e dei festival, alle 18 si terrà la fiaccolata del monte Lussari.

Invece, in merito alle escursioni, dalle 14 si terrà la passeggiata di esplorazione urbana Le vie d’acqua di Udine. Invece, per tutto il weekend si potrà visitare il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro e pattinare sulla pista da pattinaggio sul ghiaccio di Tolmezzo e passeggiare tra i mercatini di Natale di Cordenons.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Francesco Tullio Altan, Pimpa e i suoi amici, The spirit of Will Eisner, Un architetto cosmopolita in patria, Raimondo D’Aronco in Friuli, CREAttivo, Le immagini della fantasia 39, ‘La bellezza della ragione’,Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo, Blitz: Incursioni cromatiche nel mondo del possibile e Sottsass/Spazzapan.