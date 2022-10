Il Cat Cafè di Martignacco rischia di chiudere.

Il Cat Cafè di Martignacco rischia di chiudere. Punto di riferimento per chi ama gli animali, “Di Cane in Gatto”, cerca un nuovo gestore che possa portare avanti il sogno di Loredana Barrichello, la titolare che, a causa di alcuni problemi di salute, non riesce a continuare ad occuparsi del locale.

“Se tra voi che ci amate c’e la persona adatta per proseguire questo sogno, qualcuno che nonostante le difficoltà del periodo sappia riconoscere tutte le soddisfazioni che il nostro angolo di paradiso può continuare a dare, siamo qua, pronti a cercare soluzioni – spiega Loredana – . Ma se questo non avverrà a breve, non potremo andare oltre dicembre 2022″.

La titolare e tutto lo staff confida quindi in un possibile passaggio di testimone per non perdere questa realtà così magica, lasciando un contatto Whatshapp al 3355204751 a chiunque fosse interessato a proseguire questa bellissima avventura.