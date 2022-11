Una nuova gestione per il Cat Cafè.

Buone notizie per il Cat Cafè. Il locale di Martignacco, punto di riferimento per chi ama gli animali e non solo, non chiuderà.

Dopo l’appello della titolare Loredana Barrichello, che cercava qualcuno per portare avanti il suo sogno, una persona si è fatta avanti per portare avanti questa bellissima avventura. “Il nostro angolo di paradiso continuerà ad esistere grazie ad una persona che ha il nome del nuovo giorno”, l’annuncio sui social.