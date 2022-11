Nottata di incidenti in Friuli Venezia Giulia: 5 persone in ospedale

Gli incidenti di questa notte in Friuli.

Tra ieri sera e questa notte stati diversi gli incidenti in Friuli Venezia Giulia.

Nella prima serata in via Cividale a Udine un giovane in sella a uno scooter ha perso il controllo ed è rovinato malamente a terra. È stato trasportato in codice verde all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza. Poco dopo, intorno alle 22, il conducente di una vettura ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada a Sedegliano, ribaltandosi su un fianco nel fosso.

Incidente anche lungo la strada che da Domanins di San Giorgio della Richinvelda conduce ad Arzene di Valvasone Arzene. Sul posto è stato inviato l’equipaggio di un’ambulanza ma le persone coinvolte nell’incidente hanno rifiutato il trasporto all’ospedale.

A Monfalcone, in via Primo Maggio, intorno all’una di oggi, incidente stradale con due vetture coinvolte e due persone rimaste ferite in maniera seria. Sul posto gli infermieri della Sores hanno inviato un’ambulanza da Monfalcone, l’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo e quindi una seconda ambulanza proveniente da Grado. Le due persone ferite nello scontro sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Cattinara con le ambulanze. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale.

A Dignano, intorno all’una di oggi, Il conducente di un Tir che stava trasportando un carico di legname si è ribaltato lungo la strada regionale 463.