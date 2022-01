La nuova fermata bus per i disabili al Città Fiera di Martignacco.

Si era rivolto all’Associazione Diritti del Malato un cittadino, costretto a muoversi su sedia a rotelle, per chiedere che la fermata dell’autobus vicino al centro commerciale “Città Fiera” di Martignacco, fosse resa praticabile e accessibile a chi, come lui, è disabile. E oggi ha vinto la sua battaglia.

È stata, infatti, inaugurata e abilitata la fermata autobus della linea 9 vicino al complesso commerciale di Martignacco che, finalmente, può essere utilizzata anche dai diversamente abili.

La richiesta del cittadino era motivata dal desiderio di potersi muovere in autonomia cosa che, senza poter accedere al trasporto urbano, non gli era consentita. L’associazione si era immediatamente attivata e ora, finalmente, è stata messa al corrente che la fermata autobus del Città Fiera è stata attrezzata anche per consentirne la fruibilità ai disabili.

“Auspichiamo – precisano dall’Associazione Diritti del Malato presieduta da Anna Agrizzi – che a breve tutte le fermate degli autobus, come richiesto dalle numerose segnalazioni pervenute in associazione, vengano messe a norma per garantire una vita di qualità e autonomia anche a chi ha gravi difficoltà motorie”.

