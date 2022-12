Infortunio sul lavoro al Città Fiera di Martignacco.

Infortunio sul lavoro questo pomeriggio poco prima delle 15 e 30 nel polo del Città Fiera di Martignacco, all’interno di uno dei negozi del centro commerciale.

Per cause in corso di accertamento un dipendente di un punto vendita ha riportato un trauma cranico dopo essere stato colpito accidentalmente da un oggetto contundente al capo. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto immediatamente l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Udine in codice giallo. La persona, è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice verde.