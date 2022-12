Marito e moglie investiti da un’auto a Tarvisio

I due sono stati investiti di fronte all’hotel Railb di Tarvisio.

Intorno alle 17, a Tarvisio, di fronte all’hotel Railb, marito e moglie sono stati investiti da un’auto. Sono stati inviati immediatamente sul posto i sanitari di un’ambulanza proveniente da Chiusaforte e quelli di un’ambulanza proveniente da Tarvisio.

Per la donna, che ha riportato una sospetta frattura a una gamba, è stato disposto il trasporto urgente, in codice giallo, all’ospedale di Tolmezzo. Per l’uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato disposto parimenti il trasporto al nosocomio del capoluogo carnico in ambulanza, in codice giallo.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tarvisio.