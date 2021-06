La competizione all’Academia del Gusto a Martignacco.

Come di consuetudine, anche per l’anno 2021 l’Unione regionale cuochi Fvg ha dato vita al Trofeo “Miglior allievo istituti alberghieri Fvg”, una vera e propria competizione per gli Alberghieri di tutto il Friuli Venezia Giulia e dei territori non Italiani confinanti con la stessa regione con i quali sono stati stretti protocolli di intesa e collaborazione internazionale con le associazioni provinciali.

Nonostante l’emergenza sanitaria che nell’ultimo periodo ha costretto l’intero Paese a limitare qualsiasi tipo di attività, grazie ai generosi spazi concessi dall’Academia del Gusto Fvg che si trova a Città Fiera a Martignacco, sarà possibile organizzare l’evento che si terrà venerdì 04 giugno all’interno dei suoi nuovi spazi da poco inaugurati.

Molteplici sono stati i consensi e le adesioni ricevute da tutti gli Istituti alberghieri della Regione, un chiaro segnale di speranza, voglia di normalità e di rimettersi in gioco. Il vincitore avrà l’opportunità di accedere ad una nuova sfida, ovvero quella del concorso nazionale “Miglior allievo italiano” organizzato dalla Federazione italiana cuochi. Il primo classificato della provincia di Udine si aggiudicherà il Premio Beppino D’Olivo. Novità di quest’anno, poi, è la scelta di accorpare cucina e pasticceria al fine di garantire un confronto a 360°.

Gli ingredienti protagonisti della gara.

L’ingrediente protagonista di tutti i piatti di cucina sarà il formaggio Montasio mentre per la pasticceria sarà la panna fresca. “Siamo orgogliosi – commenta la presidente dell’Unione regionale cuochi Fvg, Ferigo Marinella – di portare in scena una vera e propria gara con tutti i crismi ed emozioni che contraddistinguono le competizioni del settore. Questo evento è un’occasione importante per gli allievi più competitivi che vorranno realizzarsi a livello regionale, nazionale e, perché no, internazionale, oltre a rappresentare una vetrina per gli istituti che vorranno partecipare”.

