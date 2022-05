La tappa di Miss Mondo Fvg a Martignacco.

La quarta tappa del tour di Miss Mondo Fvg prima della finalissima regionale si è svolta sabato 30 aprile all’interno del centro commerciale Città Fiera di Martignacco presso il nuovo ristorante Hosterie.

Le partecipanti hanno avuto l’occasione di poter fare un’ intervista con la giuria e successivamente hanno sfilato in abiti eleganti. A curare il total look delle aspiranti miss ed il backstage i bravissimi allievi della nuje academy. Madrina della serata Maloti Quevedo, Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2020 e classificata tra le prime 25 finaliste nazionali a Miss Mondo Italia.

La vincitrice della tappa con la fascia di “Finalista Regionale” è Anna, 17 anni di Azzano Decimo (PN), studentessa e ballerina di danza classica e moderna. A seguire sono state premiate con Elisa 19 anni di Povoletto “Miss Gil Cagné”, Misel 25 anni di Tarcento “Miss Caroli Hotels”, la più votata del web invece è stata Sara 17 anni di Pordenone “La Miss del Web by Agricola”, il titolo di “Miss Hosterie” è stato vinto da Karin 20 anni di San Giovanni al Natisone ed infine Emily 17 anni di Portogruaro ha vinto “ Miss Esplora&Ama” .

Prossimo appuntamento da non perdere la finalissima regionale il 15 maggio alla Casa della Contadinanza- Castello di Udine dove scopriremo le 7 finaliste nazionali che il primo giugno partiranno per Gallipoli in finale di Miss Mondo Italia.

