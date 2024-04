Cervignano nel mirino dei ladri.

Quattro furti in soli tre giorni: Cervignano del Friuli è finita nel mirino dei ladri che, tra sabato e lunedì, sono riusciti a mettere a segno una serie di colpi tra abitazioni private e locali pubblici. Stamattina, una vedova pensionata di 67 anni, residente in paese, ha denunciato alla stazione locale dei carabinieri che ignoti, tra le 20 e le 23.45 del 20 aprile sono entrati in casa sua dopo aver forzato una porta e hanno rubato gioielli in oro per valore di circa 10mila euro.

Sempre sabato 20, i malviventi avevano colpito un’altra abitazione, da cui, dopo aver rotto il vetro di una finestra, erano riusciti a portare via 200 euro in contanti e monili per quasi 5mila euro. Un altro furto era stato messo a segno domenica 21, a casa di una vedova del 1939, da cui era stato rubato un anello d’oro dal valore di 300 euro. Infine, attorno alle 4 di mattina di lunedì 22 aprile, i ladri sono riusciti a introdursi in un bar del paese, rubando contanti per 12.500 euro e stecche di sigarette per ulteriori 3.600 euro.