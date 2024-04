Maltempo in Friuli, la situazione e le previsioni delle prossime ore

La situazione maltempo in Friuli.

Nelle ultime 24 ore sono caduti da 80 a 200 mm circa sulle Prealpi Carniche, fino a 180 mm sulle Prealpi Giulie, valori più bassi sui settori alpini più interni della Carnia e nel Tarvisiano, con massimi intorno a 100/120 mm. Piogge più attenuate in pianura con cumulati intorno a 60 mm sull’alta pianura pordenonese, fra 10 e 30 mm sulle altre zone. Vento forte da sud sui monti in quota, con raffiche fino 120 km/h, Scirocco fino a 60 km/h sulla costa. Quota neve oltre i 2000 m.

Le prossime ore.

Nel pomeriggio saranno probabili ancora piogge in genere abbondanti, localmente intense sulla fascia orientale. Probabili anche temporali. Quota neve inizialmente intorno a 2000 m circa, in calo fino a 1600 m circa in tarda serata. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto e in quota soffierà vento da sud anche forte. Possibile alta marea piuttosto sostenuta. Nel corso del pomeriggio-sera a partire dalle zone occidentali miglioramento con attenuazione delle precipitazioni, ma in serata saranno ancora possibili rovesci e temporali sparsi.

Gli effetti al suolo.

Nel corso dell’evento si sono registrati eventi franosi con caduta massi a Raveo, a Tarcento, ad Amaro sulla viabilità tra Amaro e Campiolo ed un masso di 10 metri cubi ha interessato l’autostrada A 23 ed ha colpito il guard rail centrale.

I fiumi.

Bacino Tagliamento



L’idrometro di Venzone ha raggiunto la quota di 2.22 m superando il livello di guardia con andamento in leggero aumento ed è stato attivato il servizio di piena sulle tratte statali e regionali. E’ chiuso il guado di Zoppola.



Bacino Livenza e Sile



La somma degli scarichi delle dighe di Ravedis e Racli ha superato il valore di 328 mc/s..

VOLONTARIATO

Sono stati attivati 13 volontari per il monitoraggio del territorio nei Comuni di Zoppola, Varmo, Prato Carnico, Amaro, Paluzza, Ovaro, Barcis, Rigolato e Andreis.