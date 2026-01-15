Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 16 gennaio

15 Gennaio 2026

di Paola Tissile

Il meteo in Friuli.

Venerdì 16 gennaio, il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà condizionato da deboli correnti miti e umide nei bassi strati. Sulla pianura, lungo la costa e nelle Prealpi, il cielo sarà da nuvoloso a coperto, con possibili pioviggini soprattutto sulla fascia orientale della regione e locali nebbie notturne.

Sulle Alpi e nelle zone più occidentali, il tempo sarà variabile: maggiori schiarite interesseranno le aree di alta quota, in particolare verso il Cadore, mentre le Giulie resteranno più nuvolose.

Le temperature continuano a risalire: le minime sulla pianura oscilleranno tra 3 e 6 gradi, con massime tra 10 e 13; lungo la costa si registreranno minime tra 6 e 9 gradi, con massime simili. A 1000 metri la temperatura sarà intorno ai 2 gradi, mentre a 2000 metri si scenderà fino a -2 gradi.

