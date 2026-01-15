Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 16 gennaio

Il meteo in Friuli.

Venerdì 16 gennaio, il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà condizionato da deboli correnti miti e umide nei bassi strati. Sulla pianura, lungo la costa e nelle Prealpi, il cielo sarà da nuvoloso a coperto, con possibili pioviggini soprattutto sulla fascia orientale della regione e locali nebbie notturne.

Sulle Alpi e nelle zone più occidentali, il tempo sarà variabile: maggiori schiarite interesseranno le aree di alta quota, in particolare verso il Cadore, mentre le Giulie resteranno più nuvolose.

Le temperature continuano a risalire: le minime sulla pianura oscilleranno tra 3 e 6 gradi, con massime tra 10 e 13; lungo la costa si registreranno minime tra 6 e 9 gradi, con massime simili. A 1000 metri la temperatura sarà intorno ai 2 gradi, mentre a 2000 metri si scenderà fino a -2 gradi.