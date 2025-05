Lignano capitale delle due ruote con il 39° Biker Fest.

È ufficialmente partita la 39ª edizione della Biker Fest International, l’evento più atteso dai motociclisti italiani (e non solo). Il rombo dei motori ha già invaso i viali di Lignano, trasformando la località friulana nella capitale delle due ruote, con l’ambizione di superare le 240.000 presenze raggiunte lo scorso anno. Le avanguardie della pacifica invasione di motociclisti sono arrivate già dal giovedì pomeriggio, pronti a invadere pacificamente i viali della città e a dare vita al cuore pulsante dell’evento, nell’area Luna Park di viale Europa.

L’inaugurazione ufficiale è fissata alle ore 12 di venerdì 16 maggio sul Main Stage, con la tradizionale presenza delle Autorità regionali, provinciali e locali. A salutare la folla dei biker quest’anno lo special guest Marco Melandri, ex iridato della 250cc, che sabato pomeriggio si trasformerà in DJ per infiammare la platea della 50cc Fever Fest.

Inaugurato anche l’attesissimo Custom Bike Show targato IMC (Italian Motorcycle Championship). La tappa lignanese è anche l’unico round italiano dell’AMD World Championship of Custom Bike Building, la prestigiosa vetrina per i migliori customizzatori internazionali. Mentre dal Villaggio hanno preso avvio i Mototours individuali fra le bellezze del Friuli Venezia Giulia, già da giovedıì mattina BMW Motorrad e Honda hanno inaugurato i Demo Ride gratuiti, che proseguiranno per tutto il weekend con le altre 20 prestigiose Case motociclistiche presenti.

La novità del 2025 è l’Area Libri, Arte e Cultura al PalaPineta di Lignano Pineta, con la partecipazione degli editori indipendenti della regione e la Libreria dei Motori di Paolo Maggi, che alla BFI ha portato 1.200 titoli per gli appassionati di auto e moto. Ad animare il nuovo spazio anche la mostra dedicata a Giovanni Cavassori, artista figurativo e appassionato delle due ruote; e l’incontro con il noto detailer Marcello Mereu, che alle 12 di sabato parlerà del suo libro “Car Care – Manuale per la cura dell’auto”.

Dal Main Stage del Villaggio il rock di Tim Bradley & The Freaks e Frammkestein ha aperto il “festival nel festival”, con la colonna sonora di Easy Rock, la Radio ufficiale della BFI, in diretta dal suo studio mobile. Tra concerti live, incontri culturali, test ride e turismo, la Biker Fest International conferma di essere diventata molto più di un raduno: è un’esperienza totale che celebra la cultura motociclistica a 360°.